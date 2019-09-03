ПСР призывает исключить Ахмета Давутоглу из партии

3 сентября 2019 09:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Члены турецкой правящей Партии справедливости и развития (ПСР) потребовали исключить экс-премьер-министра Ахмета Давутоглу из рядов партии. Об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Также ПСР потребовала исключения из рядов партии еще трех человек.

Сообщается, что причиной этого является призыв Давутоглу провести реформы в партии.

Напомним, что ранее Давутоглу призвал провести реформы в ПСР.

При этом он отметил, что не уверен в том, что руководство партии учтет это пожелание.

Ранее Давутоглу сказал, что если его переговоры с ПСР не принесут результатов, будет создана новая политическая партия.

Отметим, что в турецких СМИ появилась информация о том, что в Турции создается новая партия во главе с экс-министром по вопросам экономики, и к этому политическому движению присоединятся Ахмет Давутоглу и Абдуллах Гюль.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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