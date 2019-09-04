Граждане Турции предпочитают автомобили белого цвета

БАКУ /Trend/ - В июле 2019 года граждане Турции отдавали предпочтение автомобилям белого цвета, пишет Trend в среду со ссылкой на институт статистики Турции (TUIK).

Согласно информации, 53,9 процента эксплуатируемых в июле 2019 года автомобилей были белого цвета.

«23,6 процента автомобилей на дорогах Турции в июле 2019 года были серого цвета, 6,7 процентов - черного, 5,7 процента - красного, 4,8 процента - голубого, 3 процента - желтого цвета», - говорится в сообщении института статистики Турции.

2,3 процента автомобилей, которые эксплуатировались в июне 2019 года, были других цветов.

Отметим что, согласно данным института статистики Турции (TUİK), по итогам июля 2019 года количество эксплуатируемых в Турции транспортных средств выросло на 61,30 процента по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года, составив 23,086 миллиона единиц.

За отчетный период доля легковых автомобилей составила 54,1 процента, фургонов и грузовиков - 16,4 процента, мотоциклов – 14,3 процента, тракторов – 8,2 процента, а 7 процентов приходятся на долю других транспортных средств.

20 процентов используемых транспортных средств пришлись на долю компании Renault, 14,5 процента - Fiat, 9,3 процента - Volkswagen, 5,6 процента - Peugeot, 4,5 процента - на долю Honda.

Остальные 46,4 процента пришлись на долю других автомобильных марок.

Напомним, что Турция занимает шестое место в Европе по производству автомобилей. В стране осуществляется сборка автомобилей марок Ford, FIAT, Renault, Toyota, Honda, Opel, Hyundai, Mercedes-Benz и MAN. Кроме того, в Турции производятся и автобусы местных марок - BMC, Temsa и Otokar.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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