Турция и Россия могут начать переговоры относительно покупки самолетов Су-35 и СУ-57

4 сентября 2019 16:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Анкара и Москва могут приступить к переговорам относительно покупки Турцией боевых самолетов Су-35 и СУ-57, сказал генеральный директор Секретариата оборонной промышленности (SSM) Турции Исмаил Демир, пишет в среду Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По словам Демир эти самолеты могут стать альтернативой американским F-35.

Гендиректор также отметил, что в настоящее время Анкара еще не обратилась к Москве относительно закупки самолетов Су-35 и СУ-57.

Отметим, что ранее Демир сказал, что Турция будет искать альтернативу американским самолетам F-35.

По словам гендиректора, если переговоры в США о покупке истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 будут безуспешны, Анкара обратится в другие страны для альтернативных поставок.

Демир отметил что, приостановка участия Анкары в программе F-35 со стороны США в одностороннем порядке является ошибочным и в то же время незаконным решением.

Отметим, что ранее заместитель министра обороны США по закупкам и тыловому обеспечению Эллен Лорд сказала что, участие Турции в программе F-35 будет окончательно прекращено в марте 2020 года.

“Мы идем по хорошо спланированному пути сворачивания (участия Турции) в марте 2020 года", - сказала Лорд.

По словам замминистра, США еще с 2018 года занимались поиском альтернативных поставщиков примерно 900 комплектующих, поэтому влияние исключения Турции на реализацию программы будет минимальным.

Решение Вашингтона об отстранении Турции от участия программы F-35 связано с решением Анкары приобрести современные российские ЗРК С-400.

Поставки С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции и США, начались 12 июля текущего года. Как заявил президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган, процесс установки ЗРК на боевое дежурство завершится в апреле 2020 года.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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