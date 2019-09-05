В Турции будет ускорено производство отечественных БПЛА

5 сентября 2019 09:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Турции будут ускорены работы по производству отечественных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), пишет в четверг Trend со ссылкой на Resmi Gazete.

Согласно сообщению, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ об оказании необходимой поддержки госструктурам для ускорения производства отечественных БПЛА.

Данный указ был подписан в целях усиления оборонной промышленности Турции.

Отметим, что по итогам шести месяцев 2019 года, совокупный объем экспорта продукции оборонной промышленности Турции составил 1,282 миллиарда долларов, что на 4,4 процента больше по сравнению с январем-июнем 2018 года.

Как заявил ранее глава государства, Турция усилит оборонную промышленность и войдет в число мировых лидеров по производству продукции оборонного назначения.

"Поручаю всем силовым структурам отказаться от импорта продукции оборонной промышленности. Турция сама способна обеспечить себя соответствующей продукцией", - сказал Эрдоган.

Глава государства отметил, что в ближайшее время в стране начнется серийное производство отечественного танка ALTAY.

Напомним, что за последние годы Турция инвестировала в сферу оборонной промышленности порядка 35 миллиардов долларов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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