ДТП в Турции - двое погибших и свыше 30 раненных

БАКУ /Trend/ - В Турецкой провинции Агры перевернулся автобус, перевозивший нелегальных мигрантов, пишет в пятницу Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что в результате ДТП по предварительным данным погибли двое и получили ранения свыше 30 пассажиров.

Согласно данным СМИ большинство нелегальных мигрантов являются гражданами Афганистана. О других деталях инцидента не сообщается.

Отметим, что в июле 2019 года в Турции произошло 35,8 тысячи дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 210 человек. Число получивших травмы в результате ДТП составило 16,7 тысячи человек.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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