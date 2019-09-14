Reuters: турецкие власти санкционировали аресты более 200 военных за связи с путчистами

Власти Турции санкционировали задержания 223 военнослужащих, подозреваемых в связях с запрещенной на территории страны "террористической организацией фетхуллахистов" (FETO). Об этом в субботу сообщило агентство Reuters, пишет ТАСС.

По его данным, ордера на аресты выписаны в отношении действующих военнослужащих турецких ВВС, ВМС и сухопутных сил в почти 50 регионах страны.

15 июля 2016 года группа солдат и офицеров ВС Турции предприняла попытку госпереворота и захвата президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Основное противостояние развернулось в Стамбуле и Анкаре, погибли 250 человек, не считая путчистов, еще более 2 тыс. человек получили ранения.

Анкара обвиняет ФЕТО в подготовке путча, а главным обвиняемым в уголовном процессе фигурирует Фетхуллах Гюлен - глава этой организации, проживающий в США.

По делам о содействии ФЕТО в Турции осуждены тысячи человек, десятки тысяч лишились работы в госструктурах. Среди осужденных, обвиняемых и подозреваемых - высшие офицерские чины, представители СМИ, предприниматели.