Экспорт из Стамбула и Анкары в Азербайджан превысил $630 млн (Эксклюзив)

17 сентября 2019 21:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В январе –августе 2019 года экспорт из Стамбула и Анкары в Азербайджан составил 630,854 миллиона долларов. Об этом сказали Trend в Объединении экспортеров Турции (TİM).

Как сказали в TİM, в январе –августе 2019 года экспорт из Анкары в Азербайджан вырос на 16,91 процента по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, составив 88,849 миллиона долларов.

"В январе – августе 2019 года экспорт из Стамбула в Азербайджан вырос на 8,88 процента по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, составив 542,005 миллиона долларов" - сказали в TİM.

Было отмечено что в августе этого года экспорт из Анкары в Азербайджан сократился на 18,78 процента по сравнению с августом 2018 года, составив 7,760 миллиона долларов.

" В августе этого года экспорт из Стамбула в Азербайджан вырос на 46,47 процента по сравнению с августом 2018 года составив 89,990 миллиона долларов" - сказали в TİM.

Отметим что, в августе 2019 года экспорт Турции в Азербайджан вырос на 23,68 процента по сравнению с августом 2018 года и составил 138,2 миллиона долларов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @rhafizoglu

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