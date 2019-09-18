БАКУ /Trend/ - ВВС Турции продолжают операции на севере Ирака в районе Зап, пишет в среду Trend со ссылкой на сообщение министерства национальной обороны Турции.

Сообщается, что в рамках операции были ликвидированы пять террористов РПК, а также опорные пункты террористов.

«Операции на севере Ирака будут продолжены до уничтожения последнего террориста», - говорится в сообщении минобороны Турции.

Отметим, что 27 мая ВВС и Вооруженные силы Турции приступили к масштабной операции в районе Хакурк на севере Ирака, получившей название Pençe («Лапа»).

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается около 40 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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