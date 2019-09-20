В Стамбуле задержали мужчину, сообщивший ложную информацию о бомбе на рынке

БАКУ /Trend/ - В Турции задержан мужчина, сообщивший о том, что на рынке была заложена бомба, передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно сообщению, инцидент произошел в 19:00 по местному времени на Крытом рынке в районе Фатих провинции Стамбул.

Полицейские немедленно прибыли на рынок и приступили к расследованию. Сообщение о заложенной бомбе оказалось ложной.

Также говорится, что данный человек за короткое время осуществил две тысячи звонков в полиции о якобы заложенной бомбе на Крытом рынке.

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