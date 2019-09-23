Начались полеты ВВС Турции в воздушном пространстве Сирии – минобороны

БАКУ /Trend/ - ВВС Турции начали осуществлять полеты в воздушном пространстве Сирии, передает в понедельник Trend со ссылкой на сообщение министерство национальной обороны Турции.

Согласно сообщению, сегодня в10:00 и в 12:00по турецкому времени два истребителя F16 турецких ВВС осуществили полеты в небе Сирии.

«Полеты были произведены в рамках операции ««Непоколебимая решимость»» - говорится в сообщении минобороны Турции.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @rhafizoglu

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