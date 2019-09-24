Топ-5 городов Турции - внешнеторговые партнеры Таджикистана

24 сентября 2019 09:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В январе-августе 2019 года больше всего товаров в Таджикистан было экспортировано из таких турецких городов как, Стамбул, Бурса, Анкара, Измир и Денизли.

Об этом сказали Trend в Объединении экспортеров Турции (TİM).

Как отметили в TİM, за указанный период экспорт из указанных городов Турции в Таджикистан составил 68,015 миллиона долларов.

"В январе-августе из Стамбула в Таджикистан были экспортированы товары на сумму 57,824 миллиона долларов, из Бурсы на - 3,251 миллиона, из Анкары - 2,518 миллиона, из Измира - 2,368 миллиона, а из Денизли - 2,054 миллиона долларов", - сказали в TİM

Было отмечено, что за август 2019 года из Стамбула в Таджикистан были экспортированы товары на сумму 7,667 миллиона долларов, из Бурсы на – 120 тысяч, из Анкары – 540 тысяч, из Измира – 132 тысяч, а из Денизли – 65 тысяч" - сказали в TİM

"В январе-августе 2019 года совокупный объем экспорта Турции в Таджикистан составил 96,488 миллиона долларов", - сказали в TİM.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @rhafizoglu

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