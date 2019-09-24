ВВС Турции продолжают полеты в воздушном пространстве Сирии

24 сентября 2019 17:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - ВВС Турции продолжают полеты в воздушном пространстве Сирии, передает во вторник Trend со ссылкой на министерство национальной обороны Турции.

Сообщается что, сегодня еще два истребителя F16 турецких ВВС осуществили полеты в небе Сирии.

«Полеты были произведены в рамках операции ««Непоколебимая решимость»» - говорится в сообщении минобороны Турции.

Отметим, что накануне турецкие истребители уже производили полеты в воздушном пространстве Сирии.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ровшан Гусейнов)
Твиттер: @rhafizoglu

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