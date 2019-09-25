Анкара не собирается брать кредит у МВФ – Правящая партия

БАКУ /Trend – Анкара не собирается получать кредит у Международного Валютного Фонда (МВФ), сказал заместитель председателя правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Нуман Куртулмуш.

Об этом сообщает среду Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По словам Куртулмуш, Турция не нуждается в кредитах МВФ.

Он также отметил что представители оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) не в праве вести переговоры с МВФ от имени государства.

Ранее сообщалось что, делегация CHP провела переговоры с МВФ о выделении кредита для Турции.

Отметим что в 2013 году Турция выплатила остаток своего долга перед МВФ, тем самым погасив его полностью.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее также отметил что, Анкара больше не будет брать кредиты у МВФ.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @rhafizoglu

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