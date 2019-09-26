Более пяти тысяч водителей в Турции оштрафованы за курение за рулем

26 сентября 2019 14:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - За последние три дня в Турции 5,6 тысячи водителей такси и личных автомобилей оштрафованы за курение за рулем, передает в четверг Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается что, штрафы были наложены в рамках закона об усилении борьбы с курением в размере 153 турецких лир.

Отметим, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что в Турции ужесточат меры по борьбе с курением.

Отметим, что в ноябре 2018 года бывший вице-премьер Турции Реджеп Акдаг сообщил, что Турция расширит запрет на продажу табачных изделий.

Напомним, что в Турции с 2008 года введен запрет на курение в общественных местах.

Отметим, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ратифицировал закон о новых правилах продажи табачных изделий, согласно которому, на территории Турции полностью запрещена реклама табачных изделий.

Запрещена также демонстрация табачных изделий в фильмах, видеоклипах и социальных сетях.

Все табачные изделия будут реализовываться в одинаковой упаковке без логотипов и иных данных производителей.

Официальный курс на 26 сентября - 5.6984TL/USD.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Закупка российских ЗРК С-400 не должна влиять на американо-турецкие отношение - Эрдоган
Турция 11:28
У США есть две недели для создания зоны безопасности на севере Сирии – Эрдоган
В мире 18 сентября 13:45
Анкара готова оказать значительную поддержку американским предпринимателем – Эрдоган
Бизнес 10 сентября 15:55
В Турции задержан унтер-офицер, планировавший покушение на главу государства
Турция 10 сентября 10:44
Турция могла бы участвовать в формате наподобие G7, считает Путин
Другие страны 5 сентября 14:07
Эрдоган не исключил возможности открытия границ Турции и Европы для сирийских беженцев
Турция 5 сентября 13:25
Лента новостей
Как изменились цены на автомобильном рынке Азербайджана в августе 2019 года?
Бизнес 15:47
Президент Ильхам Алиев: Один из основных приоритетов – уменьшение зависимости от нефтяной и газовой сферы
Политика 15:39
В Технологическую академию Межбанка подано около 7 тыс. заявок
Финансы 15:38
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с вице-президентом Международной финансовой корпорации (ФОТО)
Политика 15:32
Еще одно сильное землетрясение в Стамбуле (ФОТО/ВИДЕО)
Турция 15:18
На ярмарке меда в Баку будут установлены камеры наблюдения
Общество 15:15
В Баку начинается отбор уличных музыкантов
Общество 15:13
Грузинский чай "Манна" будет экспортироваться в США
Финансы 15:10
Турецкие банки Ziraat Bankası, Halkbank и Vakıfbank снизили процентные ставки на покупку транспортных средств в Турции
Турция 15:08