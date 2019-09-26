Более пяти тысяч водителей в Турции оштрафованы за курение за рулем

БАКУ /Trend/ - За последние три дня в Турции 5,6 тысячи водителей такси и личных автомобилей оштрафованы за курение за рулем, передает в четверг Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Сообщается что, штрафы были наложены в рамках закона об усилении борьбы с курением в размере 153 турецких лир.
Отметим, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что в Турции ужесточат меры по борьбе с курением.
Отметим, что в ноябре 2018 года бывший вице-премьер Турции Реджеп Акдаг сообщил, что Турция расширит запрет на продажу табачных изделий.
Напомним, что в Турции с 2008 года введен запрет на курение в общественных местах.
Отметим, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ратифицировал закон о новых правилах продажи табачных изделий, согласно которому, на территории Турции полностью запрещена реклама табачных изделий.
Запрещена также демонстрация табачных изделий в фильмах, видеоклипах и социальных сетях.
Все табачные изделия будут реализовываться в одинаковой упаковке без логотипов и иных данных производителей.
Официальный курс на 26 сентября - 5.6984TL/USD.
(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ровшан Гусейнов)
Твиттер: @rhafizoglu
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