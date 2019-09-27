В Стамбуле было зафиксировано около 200 подземных толчков – вице-президент

БАКУ /Trend/ - Со вчерашнего дня в Стамбуле было зафиксировано около 200 подземных толчков, сказал вице-президент Турции Фуат Октай. Об этом пишет в пятницу Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По словам Октая, в результате землетрясения, произошедшего накануне в Стамбуле, были повреждены 473 зданий.

Вице-президент также отметил, что в результате землетрясения в целом получили ранения 34 граждан Турции.

Отметим, что накануне в Стамбуле произошло землетрясение силой 5,8 балла.

Эпицентр землетрясения на глубине пяти километров. Подземные толчки ощущались и в соседних городах и в том числе в провинции Чанаккале.

Отмечается, что землетрясение произошло в 13:59 по местному времени

Также сообщается, что в ряде школ отменены занятия.

Ранее, 24 сентября в Стамбуле произошло землетрясение силой 4,7 балла.

Институт изучения землетрясений и обсерватория Кандилли университета Богазичи (Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü) ранее прогнозировал землетрясение силой 7,5 балла в Стамбуле.

Напомним, что Турция расположена в сейсмоактивной зоне и землетрясения, происходят здесь достаточно часто, нередко с человеческими жертвами. Наиболее мощные колебания земной коры в этой стране были отмечены в 1999 году в районе Мраморного моря. Магнитуда подземных толчков тогда была равна 7,4. В результате стихийного бедствия погибло около 18 тысяч человек.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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