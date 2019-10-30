Террористические организации — реальная угроза для Европы – Эрдоган

БАКУ/Trend – Террористические организации - реальная угроза для Европы, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает в среду Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По словам Эрдогана, к большому сожалению страны ЕС не принимают это всерьез и продолжать оказывать поддержку ряду террористических и сепаратистских организаций.

Он отметил что, в то время как Турция активно ведет борьбу с РПК, а также с разными другими террористическими организациями, некоторые страны открыли двери лидерам и пособникам террористов.

«Рано или поздно террористы РПК которых укрывают страны ЕС, станут головной болью для этих же стран»- сказал Эрдоган.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается более 35 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @rhafizoglu

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