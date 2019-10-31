МИД Турции раскритиковал позицию арабских стран по операции «Источник Мира»

БАКУ /Trend/ -

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу раскритиковал позицию арабских стран в отношении операции «Источник Мира». Об этом сообщает Trend в четверг со ссылкой на турецкие СМИ.

По словам Чавушоглу, несмотря на то, что Турция не имеет никаких проблем с руководством Саудовской Аравии и Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ), в основном эти две страны выступили против операции «Источник Мира» которая начали ВС Турции на севере Сирии против террористов.

Он отметил что, если Сирия "красная черта" для властей Эр-Рияда и Абу-Даби то почему они не выступали против уничтожения мирного населения Сирии со стороны режима.

«Военная операция «Источник мира» направлена против террористов, а не против мирного населения, и местное население поддерживает эту операцию»- сказал Чавушоглу.

Отметим, что 22 октября, президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган провели в Сочи шестичасовые переговоры по ситуации в Сирии. В результате они подтвердили приверженность единству и территориальной целостности арабской республики, обеспечению национальной безопасности Турции и высказались в поддержку Аданинского соглашения.

По итогам переговоров был подписан меморандум о взаимопонимании из десяти пунктов. В нем, в частности, говорится, что с полудня 23 октября на сирийскую сторону границы, из Турции (за пределами зоны операции "Источник мира") вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы.

Они будут содействовать отводу подразделений YPG/PYD на 30 километров от границы, который должен завершиться в течение 150 часов.

Отметим, что 23 октября в 12:00 по турецкому времени истек срок прекращения боевых действий в ходе военной операции на севере Сирии.

17 октября Вашингтон и Анкара договорились о приостановке военной операции «Источник мира» на севере Сирии сроком на 120 часов, в течение которых отряды YPG/PYD должны были покинуть северные районы Сирии.

Напомним, что девятого октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале новой военной операции в Сирии под названием «Источник мира» (Barış Pınarı).

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @rhafizoglu

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