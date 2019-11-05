В Сирии задержали сестру аль-Багдади

5 ноября 2019 03:58 (UTC+04:00)

Турецкие силы в понедельник задержали сестру ликвидированного главаря террористической группировки "Исламское государство" ИГ, Абу Бакра аль-Багдади на севере Сирии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Расмия Авад была была захвачена близ населенного пункта Азаз. Мы надеемся узнать от сестры аль-Багдади ценные сведения о внутреннем функционировании ИГ", - приводит агентство слова чиновника. В настоящее время сестру лидера ИГ допрашивают. По данным Reuters, вместе с ней были задержаны ее муж и невестка.

27 октября президент США Дональд Трамп объявил о ликвидации главы ИГ. По его словам, аль-Багдади был уничтожен в ходе спецоперации в провинции Идлиб. Трамп поблагодарил за содействие в проведении операции Россию, Ирак, Сирию и Турцию. В Минобороны России заявили, что не располагают достоверной информацией об уничтожении аль-Багдади. Мировое сообщество назвало ликвидацию главаря ИГ важным, но не решающим шагом в борьбе с терроризмом, призвав продолжить эту борьбу.

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