В Турции задержаны около 20 иностранных боевиков ИГ

7 ноября 2019 16:31 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В ходе спецоперации в Анкаре задержаны 17 членов террористической организации «Исламское государство» (ИГ), сообщает в четверг Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что все задержанные являются иностранцами, гражданство которых в целях безопасности не разглашается.

О деталях операции не сообщается.

Отметим что ранее, первого ноября, в ходе спецоперации в турецкой провинции Чанкыры задержаны 12 членов террористической организации (ИГ), среди которых личный повар ранее уничтоженного главаря ИГ Абу Бакра аль-Багдади.

Отметим, что 29 октября этого года в турецкой провинции Бурса были задержаны 26 террористов ИГ.

В турецких провинциях Адана, Мерсин и Текирдаг, 12 июня текущего года были задержаны 19 боевиков организации ИГ.

Ранее министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу сказал, что в последние годы наблюдается активность террористов ИГ на территории Турции.

По словам главы МВД, в связи с этим в Турции значительно усилены меры безопасности.

«Турецкая разведка активно работает в целях ликвидации террористов и исходящих от них угроз», - сказал Сойлу.

Напомним, что пятого ноября 2018 года в 11 провинциях Турции были проведены крупные операции против членов ИГ. Были задержаны 24 человека, которые занимались сбором средств для террористов в Сирии, Ираке, Ливане и Ливии.

В рамках операций были конфискованы наличными - свыше 500 тысяч долларов и более двух миллионов турецких лир.

В турецкой провинции Адана 13 апреля 2018 года был задержан гражданин Сирии Рийад Хаджи Осман — один из палачей ИГ. В провинции Шанлыурфа на юго-востоке Турции 24 января прошлого года был задержан т.н. «министр здравоохранения» ИГ Кэфах Башер Хусейн. 12 января 2018 года полиция Турции задержала т. н. "министра сельского хозяйства" ИГ Тарыка Ахмета.

В декабре 2017 года в турецкой провинции Хатай, на границе с Сирией, был задержан один из известных палачей ИГ, 28-летний террорист по прозвищу Махмуд.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор Юсиф Агаев.)

Твиттер: @rhafizoglu

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