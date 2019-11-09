Турция и США обсудили последние события в Сирии

9 ноября 2019 21:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын встретился в Стамбуле со спецпредставителем США по Сирии Джеймсом Джеффри и американским послом Дэвидом Саттерфилдом, передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Встреча прошла в стамбульском районе Долмабахче в закрытом для прессы режиме и длилась полтора часа.

Стороны на встрече обсудили последние события в Сирии и детали визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в США, намеченного на 13 ноября.

В частности, была подчеркнута важность скорейшего завершения работы сирийского Конституционного комитета в рамках резолюции Совбеза ООН за № 2254 и проведения прозрачных, справедливых и свободных выборов в Сирии.

Кроме того, на встрече говорилось о необходимости расширения сотрудничества с США по соглашению по зоне безопасности в Сирии, достигнутому 17 октября.

Турецкая сторона на встрече вновь подтвердила свою приверженность борьбе с терроризмом, в том числе террористическими организациями ИГ и PYD/YPG/РПК.

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