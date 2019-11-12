Эрдоган отправится с визитом в США

12 ноября 2019 01:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 12−13 ноября по приглашению американского коллеги Дональда Трампа совершит рабочий визит в США, передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

В ходе переговоров лидеры Турции и США затронут различные аспекты двусторонних отношений, а также вопросы региональной и международной повестки дня, в первую очередь ситуацию в Сирии.

Кроме того, стороны обсудят пути укрепления солидарности, сотрудничества и координации в сфере борьбы с терроризмом.

В рамках визита Эрдоган также выступит с речью перед представителями деловых кругов. Организатором этого мероприятия выступает Торговая палата США.

В программу визита главы турецкого государства включено и посещение Американского религиозного центра (DCA) в штате Мериленд, где он проведет встречу с проживающими в США гражданами Турции, а также с представителями турецкой диаспоры и мусульманской общины США.

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