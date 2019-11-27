В январе-октябре 2019 года в Турции зарегистрировано около 100 российских компаний

27 ноября 2019 12:01 (UTC+04:00)

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