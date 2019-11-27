Для транспортировки Азербайджанского газа в Европу готово всё

БАКУ/Trend/ - Для транспортировки Азербайджанского газа в Европу через Трансанатолийский газопровод (TANAP) готово все, сказал министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Денмез, пишет в среду Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Он отметил, что с открытием второго участка (Фаза-1) TANAP данный проект полностью завершится.

Как отметил Денмез, последующие этапы для транспортировки азербайджанского газа в Европу через эту систему зависят от прогресса в реализации проекта Трансадриатического трубопровода (TAP).

Отметим, что церемония открытия второго участка (Фаза-1) Трансанатолийского газопровода (TANAP) состоится 30 ноября.

Церемония открытия состоится в районе Ипсала, провинции Эдирне Турции.

В этом районе, у греческой границы, TANAP подсоединяется к Трансадриатическому трубопроводу (TAP), посредством которого природный газ из Азербайджана будет поставляться в европейские страны.

Отметим, что запуск первой очереди (Фаза-0) газопровода TANAP состоялся 12 июня 2018 года в турецкой провинции Эскишехир, и с конца июня 2018 года по нему начались коммерческие поставки газа в Турцию.

Объем транспортировки газа в Турцию по TANAP, с начала коммерческих поставок газа 30 июня 2018 года и до конца октября 2019 года, достиг 3,08 миллиарда кубометров.

Первоначальная пропускная способность трубопровода TANAP, являющегося основным сегментом «Южного газового коридора», составляет 16 миллиардов кубических метров газа в год. Около шести миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное - в Европу. После завершения строительства TAP, газ начнет поступать в Европу приблизительно в начале 2020 года.

Долевое распределение акционеров TANAP выглядит следующим образом: ЗАО «Южный газовый коридор» - 51 процент, SOCAR Turkey Enerji - семь процентов, Botas - 30 процентов, BP - 12 процентов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Юсиф Агаев.)

Твиттер: @rhafizoglu

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