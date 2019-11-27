Для транспортировки Азербайджанского газа в Европу готово всё

БАКУ/Trend/ - Для транспортировки Азербайджанского газа в Европу через Трансанатолийский газопровод (TANAP) готово все, сказал министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Денмез, пишет в среду Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Он отметил, что с открытием второго участка (Фаза-1) TANAP данный проект полностью завершится.
Как отметил Денмез, последующие этапы для транспортировки азербайджанского газа в Европу через эту систему зависят от прогресса в реализации проекта Трансадриатического трубопровода (TAP).
Отметим, что церемония открытия второго участка (Фаза-1) Трансанатолийского газопровода (TANAP) состоится 30 ноября.
Церемония открытия состоится в районе Ипсала, провинции Эдирне Турции.
В этом районе, у греческой границы, TANAP подсоединяется к Трансадриатическому трубопроводу (TAP), посредством которого природный газ из Азербайджана будет поставляться в европейские страны.
Отметим, что запуск первой очереди (Фаза-0) газопровода TANAP состоялся 12 июня 2018 года в турецкой провинции Эскишехир, и с конца июня 2018 года по нему начались коммерческие поставки газа в Турцию.
Объем транспортировки газа в Турцию по TANAP, с начала коммерческих поставок газа 30 июня 2018 года и до конца октября 2019 года, достиг 3,08 миллиарда кубометров.
Первоначальная пропускная способность трубопровода TANAP, являющегося основным сегментом «Южного газового коридора», составляет 16 миллиардов кубических метров газа в год. Около шести миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное - в Европу. После завершения строительства TAP, газ начнет поступать в Европу приблизительно в начале 2020 года.
Долевое распределение акционеров TANAP выглядит следующим образом: ЗАО «Южный газовый коридор» - 51 процент, SOCAR Turkey Enerji - семь процентов, Botas - 30 процентов, BP - 12 процентов.
(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Юсиф Агаев.)
Твиттер: @rhafizoglu
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