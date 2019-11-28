В Стамбуле неизвестные совершили вооружённый налет на интернет-клуб (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В Стамбуле неизвестные совершили вооружённое нападение на интернет-клуб, сообщает в четверг Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается что нападавшим удалось скрыться с места притупления.

По данным СМИ в результате нападения есть раненые, на место происшествия прибыли отряды скорой помощи.

Полиция Стамбула ведет поиск нападавших. О других деталях инцидента не сообщается.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @rhafizoglu

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