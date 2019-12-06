Увеличился товарооборот Турции с Кыргызстаном

БАКУ/Trend/ - В октябре текущего года товарооборот Турции с Кыргызстаном увеличился на 18,425 миллиона долларов по сравнению с октябрем прошлого года, составив 51,491 миллиона долларов.

Об этом сообщили Trend в пятницу в министерстве торговли Турции.

"В октябре 2019 года экспорт Турции в Кыргызстан составил 47,622 миллиона долларов, а импорт из Кыргызстана – 3,868 миллиона долларов", - сказали в ведомстве.

Товарооборот между Турцией и Кыргызстаном в январе-октябре 2019 года так же вырос на 11,791 миллиона долларов по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, составив 377,484 миллиона долларов.

"В январе-октябре 2019 года экспорт Турции в Кыргызстан составил 344,807 миллиона долларов, а импорт из Кыргызстана – 32,677 миллиона долларов", - сообщили в министерстве.

Отметим, что внешнеторговый оборот Турции в октябре 2019 года составил 34,515 миллиарда долларов.

За указанный период турецкий экспорт сократился на 1,53 процента по сравнению с октябрем 2018 года, составив 16,336 миллиарда долларов.

В октябре 2019 года импорт в Турцию вырос на 10,79 процента по сравнению с соответствующим месяцем 2018 года и достиг 18,179 миллиарда долларов.

В январе-октябре внешний товарооборот Турции составил 320,912 миллиарда долларов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Юсиф Агаев.)

Твиттер: @rhafizoglu

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