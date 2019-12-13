В МИД Турции прокомментировали признание сенатом США т.н "геноцида армян"

13 декабря 2019 07:18 (UTC+04:00)

Резолюция сената США о признании так называемого "геноцида армян" в Османской империи в 1915 году лишено правовой основы и направлено на подрыв усилий по развитию турецко-американских отношений, говорится в заявлении МИД Турции в пятницу, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Резолюция сената США о событиях 1915 года лишена исторической достоверности и правовой основы. Это один из примеров того, как может быть политизирована история. Это решение также является разрушительной попыткой подорвать усилия по развитию отношений между Турцией и США", - говорится в заявлении.

Те, кто использует историю для своих политических целей, никогда не достигнут своих целей, игнорируя факты, отметили в турецком МИД. "Борьба Турции за защиту своих жизненно важных интересов в регионе будет решительно продолжаться, несмотря на такие несправедливые и необоснованные решения", - говорится в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.

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