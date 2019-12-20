В Турции отравились едой 30 школьников – СМИ

20 декабря 2019 13:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Денизли на юго-западе страны произошло массовое пищевое отравление школьников, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на турецкие СМИ.

По данным СМИ, госпитализированы 30 школьников. Состояние одного из них критическое.

Ранее, 12 декабря, в провинции Чорум пищей отравились 100 школьников.

4 ноября в Стамбуле было также зафиксировано массовое пищевое отравление. Были госпитализированы 44 человека. Причиной стало употребление в пищу зелени, напоминающей шпинат, которая продавалась на рынках.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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