Турция увеличила экспорт электротоваров в Таджикистан более чем на 30% – министерство

27 декабря 2019 18:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - За одиннадцать месяцев 2019 года (январь-ноябрь) экспорт электротоваров из Турции в Таджикистан вырос на 33,95 процента по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, составив 11,363 миллиона долларов.

Об этом сказали Trend в министерстве торговли Турции.

В ноябре 2019 года экспорт электротоваров из Турции в Таджикистан сократился на 1,68 процента, составив 530 тысяч долларов.

Отметим что, за одиннадцать месяцев 2019 года (январь-ноябрь) совокупный экспорт электротоваров из Турции вырос на 17,26 процента по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, составив 58,173 миллиарда долларов.

Экспорт электротоваров за указанный период составляет 6,76 процента от общего экспорта Турции.

В ноябре 2019 года экспорт электротоваров из Турции сократился на 0,62 процента по сравнению с ноябрем 2018 года и составил 5,863 миллиарда долларов или 6,83 процента общего экспорта.

За последние 12 месяцев (ноябрь 2018 - ноябрь 2019 год) экспорт указанных товаров из Турции вырос на 17,30 процента по сравнению с аналогичным периодом 2017-2018 годов и составил 63,264 миллиарда долларов

Отметим, что за одиннадцать месяцев 2019 года экспорт Турции вырос на 1,34 процента по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, составив 151,883 миллиарда долларов.

В ноябре 2019 года экспорт Турции сократился на 0,74 процента по сравнению с октябрем 2018 года, составив 14,864 миллиарда долларов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В январе-ноябре Турция экспортировала в Грузию готовую одежду на сумму свыше $80 млн
Турция 11:20
Экспорт из Анкары и Стамбула в Иран превысил $1,1 млрд
Турция 11:19
За 11 месяцев 2019 года экспорт из Анкары и Стамбула в Казахстан превысил $500 млн
Турция 11:13
Экспорт из Анкары и Стамбула в Туркменистан превысил $400 млн
Турция 26 декабря 09:18
Экспорт из Анкары и Стамбула в Узбекистан превысил $550 млн
Турция 24 декабря 12:49
За 11 месяцев 2019 года экспорт из Стамбула и Анкары в Грузию превысил $700 млн
В мире 24 декабря 10:47
Лента новостей
Центробанк Узбекистана вводит основную ставку рефинансирования и процентный коридор
Финансы 19:12
Валовой внешний долг Грузии превысил $17 млрд
Финансы 19:08
Чистый МИП Грузии вырос более чем на $570 млн
Финансы 18:59
МВД Азербайджана и SOCAR прокомментировали информацию по поводу видеоролика о сливе нефти в море
Происшествия 18:39
Промышленное предприятие в Азербайджане расширит ассортимент строительной арматуры
Бизнес 18:31
Казахстанская нефтегазовая компания закупит насосы
Тендеры 18:23
Шахдагский туристический центр закупит страховку для клиентов
Тендеры 18:21
Самира Мусаева: Изменения в Налоговом кодексе направлены на облегчение налоговой нагрузки
Финансы 18:20
В поселке Рамана строится канализационная сеть протяженностью 14 км (ФОТО)
Экономика 18:13