Нуман Куртулмуш: Началась необъявленная третья мировая война

БАКУ/Trend/ - Началась необъявленная третья мировая война, сказал заместитель председателя турецкой правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Нуман Куртулмуш, комментируя отношения Ирана и США.

Об этом сообщает среду Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По слова Куртулмуша, с 1990 года мировые державы на Ближнем Востоке ведут борьбу руками других стран.

Он также отметил что есть силы, которые заинтересованы в продолжающихся конфликтах в этом регионе.

«На Ближнем Востоке сталкиваются интересы России, Китая и США. Растущее напряжение в этом регионе может охватить даже Европу», - сказал Куртулмуш.

Ситуация в регионе резко обострилась после того, как в ночь на третье января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против иранского генерала Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить США за смерть Сулеймани.

Напомним, что утром восьмого января силы иранского Корпуса стражей исламской революции нанесли не менее 35 ударов по военной базе "Айн-аль-Асад" на западе Ирака и по базе в Эрбиле, где располагаются американские войска.

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал мерой самообороны иранский удар по базе в Ираке, с территории которой была совершена атака против иранских граждан и чиновников, при этом подчеркнув, что Тегеран не стремится к "эскалации или войне".

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Юсиф Агаев.)

Твиттер: @rhafizoglu

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