В Турции произошли землетрясения

25 января 2020 21:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Элязыг произошло землетрясение магнитудой 5,1, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что землетрясение произошло в районе Сивридже в 19:30 по местному времени.

Очаг подземных толчков залегал на глубине 15,71 километра.

Спустия 14 минут в районе произошло еще одно землетрясение. Магнитуда подземных толчков составила 4,4.

Также сообщается, что спустя две минуты произошло землетрясение магнитудой 4,5.

Отметим, что в районе Сивириджа восточной турецкой провинции Элязыг в 20:55 по местному времени 24 января произошло землетрясение магнитудой 6,8, в результате которого погибли не менее 20 человек, пострадали около 1500 человек.

Азербайджанцев среди погибших нет.

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