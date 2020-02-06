Число жертв схода лавины на востоке Турции возросло до 33

БАКУ /Trend/ - В результате схода второй за сутки снежной лавины в провинции Ван на востоке Турции погибли 33 человека. Об этом, как передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, сообщил губернатор Вана Мехмет Эмин Билмез.

В числе погибших 11 сотрудников сил безопасности, в том числе восемь сотрудников жандармерии, получили ранения более 50 человек.

Поисково-спасательные работы продолжаются, и поэтому назвать точное число погибших невозможно, отметил губернатор.

Группы спасателей, задействованных в районе Бахчесарай провинции Ван для поиска двух человек, пропавших накануне в районе схода лавины, в среду накрыла очередная снежная лавина.

В результате первого схода лавины погибли пять человек, шесть были спасены, двое числятся пропавшими без вести.

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