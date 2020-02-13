БАКУ/Trend/ - Турция и Казахстан создадут совместный таможенный комитет. Об этом сказали Trend в четверг в министерстве торговли Турции. Как отметили в министерстве, по поводу создания комитета между Турцией и Казахстаном уже достигнуто соглашение.

"Создание совместного таможенного комитета будет способствовать развитию отношений между странами", - сказали в министерстве.

Было отмечено, что создание совместного таможенного комитета создаст предпосылки к ускорению, улучшению а также к упрощению таможенных процедур.

"Члены комитета будут назначены Турцией и Казахстаном и в случае изменения в составе - стороны должны будут проинформировать друг друга" - сказали в министерстве.

Согласно данным министерства, создание совместного таможенного комитета также будет способствовать к росту товарооборота между Турцией и Казахстаном.

Отметим, что согласно данным министерства торговли Турции в ноябре 2019 года товарооборот Турции с Казахстаном вырос на 43,510 миллиона долларов по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, составив 214,952 миллиона долларов.

В ноябре 2019 года экспорт Турции в Казахстан составил 71,546 миллиона долларов, а импорт из Казахстана– 143,406 миллиона долларов

Товарооборот между Турцией и Казахстаном в январе-ноябре прошлого года вырос на 68,062 миллиона долларов по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, превысив 2,071 миллиарда долларов.

В январе-ноябре 2019 года экспорт Турции в Казахстан составил 749,934 миллиона долларов, а импорт из Казахстана – 1,322 миллиарда долларов.

Отметим, что внешнеторговый оборот Турции в ноябре 2019 года составил 33,240 миллиарда долларов.

За указанный период турецкий экспорт вырос на 0,1 процента по сравнению с ноябрем 2018 года, составив 15,503 миллиарда долларов.

В ноябре 2019 года импорт в Турцию вырос на 9,7 процента по сравнению с соответствующим месяцем 2018 года и достиг 17,737 миллиарда долларов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Юсиф Агаев.)

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