Эрдоган и Путин обсудили Идлиб
БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, в ходе которого стороны обсудили обстановку в Идлибской зоне деэскалации на северо-западе Сирии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, говорится в сообщении Управления по связям администрации президента Турции.
Согласно информации, Эрдоган подчеркнул необходимость прекращения гуманитарного кризиса в Идлибе.
Глава турецкого государства заявил, что путь к урегулированию в Идлибе лежит через полную реализацию Сочинского меморандума.
Лидеры Турции и РФ выразили приверженность всем ранее достигнутым договоренностям.
Стороны также обсудили события в Ливии.
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