Микроавтобус столкнулся с грузовиком в Турции, много пострадавших

БАКУ /Trend/ - В турецком городе Аксарай микроавтобус столкнулся с грузовым автомобилем, сообщает Trend со ссылкой на местные СМИ.

Согласно информации, ДТП произошло на 3-м километре автомобильной дороги Аксарай-Анкара. В результате происшествия пострадали 13 человек.

На место ДТП были привлечены бригады скорой помощи и спасателей. Пострадавшие были доставлены в ближайшие больницы. Состояние одного из пострадавших оценивается, как тяжелое.

В связи с ДТП начато расследование.