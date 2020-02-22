Микроавтобус столкнулся с грузовиком в Турции, много пострадавших
БАКУ /Trend/ - В турецком городе Аксарай микроавтобус столкнулся с грузовым автомобилем, сообщает Trend со ссылкой на местные СМИ.
Согласно информации, ДТП произошло на 3-м километре автомобильной дороги Аксарай-Анкара. В результате происшествия пострадали 13 человек.
На место ДТП были привлечены бригады скорой помощи и спасателей. Пострадавшие были доставлены в ближайшие больницы. Состояние одного из пострадавших оценивается, как тяжелое.
В связи с ДТП начато расследование.
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