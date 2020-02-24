Еще одно сильное землетрясение произошло в Турции

БАКУ /Trend/ - В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,7. Об этом сообщает Trend со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Согласно информации, эпицентр подземных толчков располагался в семи километрах к северу от города Акхисар. Очаг залегал на глубине семи километров.

Как сообщает турецкие СМИ, землетрясение ощущалось также в городах Измир, Бурса и Стамбул.

О возможных жертвах или разрушениях пока не сообщалось.

Отметим, что ранее сегодня в турецкой провинции Ван произошло землетрясение магнитудой 4,0.

Напомним, что в воскресенье на северо-западе Ирана у границы с Турцией произошли два землетрясения магнитудой 5,7 и 5,9. В результате землетрясений в Иране пострадали 75 человек, в Турции пострадали около 50 человек, погибли по меньшей мере девять.