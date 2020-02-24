В Турции отменен ряд морских рейсов
БАКУ/Trend/ - В Мраморном море в акватории Стамбула, а также провинции Бурса в связи с густым туманом и штормовым ветром отменены морские рейсы, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Организацию по управлению морским транспортом Турции.
Об их переносе не сообщается.
"В целом, отменены шесть морских рейсов", – говорится в сообщении Организации по управлению морским транспортом Турции.
Отметим, что до этого морские рейсы в Турции отменялись шестого января этого года.
(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Гюнель Зейналова)
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