В Турции отменен ряд морских рейсов

БАКУ/Trend/ - В Мраморном море в акватории Стамбула, а также провинции Бурса в связи с густым туманом и штормовым ветром отменены морские рейсы, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Организацию по управлению морским транспортом Турции.

Об их переносе не сообщается.

"В целом, отменены шесть морских рейсов", – говорится в сообщении Организации по управлению морским транспортом Турции.

Отметим, что до этого морские рейсы в Турции отменялись шестого января этого года.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Гюнель Зейналова)

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