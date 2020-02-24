В Турции отменен ряд морских рейсов

Турция 24 февраля 2020 10:46 (UTC+04:00)
В Турции отменен ряд морских рейсов

БАКУ/Trend/ - В Мраморном море в акватории Стамбула, а также провинции Бурса в связи с густым туманом и штормовым ветром отменены морские рейсы, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Организацию по управлению морским транспортом Турции.

Об их переносе не сообщается.
"В целом, отменены шесть морских рейсов", – говорится в сообщении Организации по управлению морским транспортом Турции.

Отметим, что до этого морские рейсы в Турции отменялись шестого января этого года.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Гюнель Зейналова)

Твиттер: @rhafizoglu

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Айгюн Кязымова представила совместную работу со стилистом Аллы Пугачевой (ВИДЕО)
Айгюн Кязымова представила совместную работу со стилистом Аллы Пугачевой (ВИДЕО)
Одним февральским вечером в Баку, когда играет музыка шансона (ВИДЕО,ФОТО)
Одним февральским вечером в Баку, когда играет музыка шансона (ВИДЕО,ФОТО)
Мири Юсиф запустил челлендж: поклонникам певца придется петь (ВИДЕО)
Мири Юсиф запустил челлендж: поклонникам певца придется петь (ВИДЕО)
Loading Bars
Лента новостей
Турция незначительно сократила экспорт стали в Грузию Турция 12:19
Армения временно прекратит сухопутное сообщение с Ираном Армения 12:18
Казахстанская региональная авиакомпания запускает рейсы в новые города Транспорт 12:18
Azergold обогатил бюджет и золотой резерв Азербайджана на десятки миллионов долларов Экономика 12:18
В Афганистане выявили первый случай заражения коронавирусом Другие страны 12:12
Туркменистан выделяет предпринимателям крупные субсидии из госбюджета Бизнес 12:12
Марк Ифраимов: Трагедия, подобная Ходжалы, не должна повториться (ВИДЕО) Политика 12:11
В т/ц «Садарак» приостановлена поставка товаров из Ирана Общество 12:08
Банк Республика объявил о бесплатном обслуживании корпоративных клиентов Общество 12:00
Азербайджан выгодно расположен в качестве транспортного хаба на пути к Европе - эксперт Политика 11:56
В Иране число заразившихся коронавирусом достигло 47 Общество 11:55
Закир Ибрагимов: Объем добычи драгоценных металлов в Азербайджане вырос Экономика 11:54
На юге Израиля закрыли транспортное сообщение из-за обстрелов Израиль 11:51
Пресечена попытка диверсии армян, погиб азербайджанский пограничник Происшествия 11:48
Эльхан Алескеров: "Мой шаг" Пашиняна и процветающий в Армении фашизм Политика 11:44
Туркменистан продлил тендер на внедрение производства нетканого полотна Тендеры 11:29
Из Греции через порты Турции было перевезено свыше одного миллиона тонн грузов Турция 11:29
В России остаются под наблюдением более 12 тысяч прибывших из Китая Россия 11:28
Малазийские компании планируют построить в Узбекистане центр по подготовке пилотов Бизнес 11:26
Россия и Узбекистан закупают в Туркменистане полиэтилен Бизнес 11:26
Из Египта через порты Турции было перевезено около двух миллионов тонн грузов Турция 11:21
ЦБ Азербайджана в 2019 году выпустил в оборот 748 юбилейных и памятных денежных знаков Экономика 11:20
Грузинская винная компания расширяет линейку товаров Бизнес 11:17
Азербайджан серьезно изучает рекомендации ВОЗ по коронавирусу - Хикмет Гаджиев Политика 11:12
Хиджран Гусейнова: Роль женщин в решении важных геополитических вопросов должна усилиться Политика 11:10
Турция незначительна увеличила экспорт стали в Казахстан Турция 11:02
В Кувейте зарегистрированы три первых случая заражения коронавирусом Арабские страны 11:02
Премьер Малайзии Махатхир Мохамад подал в отставку Другие страны 11:00
В январе Туркменистан увеличил импорт кожаных изделий из Турции Турция 10:56
Минздрав Украины запретил передавать еду эвакуированным из Китая Европа 10:55
В Баку назовут лучших фотографов страны Культура 10:52
Трамп прибыл в Индию США 10:52
Новая боль радикалов: ложь, манипуляция и двуличие - "Политшоу представляет" - (Видеопроект) Политика 10:52
В Турции отменен ряд морских рейсов Турция 10:46
В Узбекистане увеличивается количество предприятий сферы услуг Финансы 10:43
В Бахрейне зафиксировали первый случай заражения коронавирусом Арабские страны 10:33
Цены на азербайджанскую нефть по итогам недели 17-21 февраля Энергетика 10:33
Хикмет Гаджиев: Ходжалинский геноцид - преступление против человечности Политика 10:33
В Пакистане шесть человек погибли при взрыве машины Другие страны 10:32
Азербайджанская нефть подешевела Энергетика 10:24
В работе автобусов, выезжающих из Азербайджана в Иран, изменений нет - служба Общество 10:17
Курс маната по отношению к мировым валютам на 24 февраля Финансы 10:17
Золото в Азербайджане подорожало Финансы 09:51
АО «Алматинские электрические станции» привлечет ремонтные работы Тендеры 09:48
ВС Армении продолжают нарушать режим прекращения огня Нагорно-карабахский конфликт 09:48
Обнародованы объемы перевалки грузов из Китая через порты Турции Турция 09:40
Шабнам Гасанова: Признание достижений гуманитарной политики Азербайджана Святым Престолом - наглядный образец растущего мирового авторитета страны Политика 09:34
Правда о Ходжалинском геноциде должна быть донесена до еще большего количества людей - турецкий депутат Политика 09:30
В Иране увеличилось производство 30 промышленных и минеральных продуктов Экономика 09:26
Грузия обнародовала объёмы экспорта в Японию Финансы 09:24
Toyota возобновила работу всех своих четырех заводов в Китае Другие страны 09:22
Гуманитарная политика под руководством Первого вице-президента Мехрибан Алиевой высоко оценивается на мировой арене - политолог Политика 09:19
Фор Гнассингбе в четвертый раз стал президентом Того Другие страны 09:01
В Казахстане пресекли международный канал поставок оружия Казахстан 08:50
Новая Зеландия продлевает запрет на въезд из Китая из-за коронавируса Другие страны 08:36
В Нью-Йорке эвакуировали Еврейский общинный центр из-за сообщения о бомбе США 08:20
Большинство американцев сочли Трампа победителем предстоящих выборов США 08:09
Эстония начала разработку боевого робота Европа 07:54
В результате стрельбы в Техасе пострадали семь человек США 07:31
Число жертв коронавируса в Китае выросло до 2592 Другие страны 07:12
Глава МИД Франции: Энергетика является важной сферой сотрудничества с Азербайджаном (Интервью) Энергетика 07:00
Еще одно сильное землетрясение произошло в Турции Турция 06:58
В США назвали цель захода эсминца в Черное море США 06:55
Число умерших от коронавируса в Южной Корее выросло до семи Другие страны 06:29
В Канаде выявили десятый случай заражения коронавирусом Другие страны 05:57
Иран задействует вооруженные силы в борьбе с коронавирусом Общество 05:42
Футболист "Барселоны" Роберто выбыл на месяц из-за травмы Спорт 05:27
В Иране произошло землетрясение Общество 05:10
Трамп заявил о готовности подписать соглашение с талибами США 04:41
В Колумбии четыре человека погибли при столкновении автомобиля и поезда Другие страны 04:22
В Венеции будут дезинфицировать общественный транспорт Европа 04:01
Экспорт из Турции в Иран продолжается - министр Турция 03:45
Цена нефти Brent опустилась ниже $57 Энергетика 03:28
В Эфиопии при взрыве гранаты пострадали около 30 демонстрантов Другие страны 03:12
Министры здравоохранения стран ЕС проведут встречу по коронавирусу Европа 02:55
Израильская армия нанесла ответные удары по сектору Газа (Обновлено) Израиль 02:41
Сириийские силы ПВО отражают ракетную атаку в районе Дамаска Арабские страны 02:18
Парламент Китая перенесет ежегодную сессию из-за коронавируса Другие страны 02:11
Джорджо Армани из-за коронавируса на неделю закрыл фабрики и офисы своей компании Европа 01:51
В Турции произошло землетрясение Турция 01:34
У второго израильтянина с лайнера Diamond Princess нашли коронавирус Израиль 01:29
Грузия вводит ограничения на авиасообщение с Ираном Грузия 01:11
Комплекс по производству полиэтилентерефталата построят в Атырау Казахстан 00:51
Трамп уверен, что Си Цзиньпин справится с проблемой коронавируса США 00:45
Меган Фокс снимется в научно-фантастическом боевике "Аврора" В мире 00:24
Греция отменила образовательные поездки в Италию из-за коронавируса Европа 00:15
Силовики открыли огонь по протестующим в Багдаде Другие страны 00:01
В Азербайджане нет госпитализированных с подозрением на коронавирус - официальное заявление Общество 23 февраля 23:35
Роухани прокомментировал рекордно низкую явку на парламентских выборах Политика 23 февраля 23:19
Число зараженных коронавирусом за пределами Китая достигло 1769 В мире 23 февраля 22:47
ЦИК аннулировал результаты еще по ряду избирательных участков Политика 23 февраля 22:25
Сирены воздушной тревоги второй раз за вечер прозвучали на юге Израиля Израиль 23 февраля 22:24
В Азербайджане вырос объем ВВП Бизнес 23 февраля 22:03
В Британии число случаев заражения коронавирусом достигло 13 Европа 23 февраля 21:52
В Италии третий человек умер от коронавируса Европа 23 февраля 21:35
Число погибших при землетрясении в Турции выросло до девяти человек (Обновлено) Турция 23 февраля 21:19
Землетрясение в Иране вновь ощущалось в Азербайджане Общество 23 февраля 21:05
Второе землетрясение магнитудой выше 5 произошло на северо-западе Ирана Иран 23 февраля 20:43
Число заразившихся коронавирусом на Diamond Princess выросло до 691 В мире 23 февраля 20:39
МИД Азербайджана выразил соболезнования Турции Политика 23 февраля 20:19
Все новости