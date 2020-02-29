Глава Генштаба ВС Турции обсудил с коллегой из США ситуацию в Сирии
Начальник Генштаба ВС Турции генерал Яшар Гюлер обсудил в пятницу по телефону с председателем Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генералом Марком Милли ситуацию с безопасностью в Сирии.
Об этом говорится в распространенном заявлении пресс-службы КНШ, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По ее данным, военачальники "обсудили ситуацию в сфере безопасности в Сирии".
"США высоко ценят свои стратегические двусторонние отношения с Турцией", - отмечается в коммюнике.
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