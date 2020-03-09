БАКУ /Trend/ - ВС Турции нейтрализовали 18 террористов РПК/YPG на севере Сирии.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство обороны Турции.

Согласно информации, нейтрализованы 18 террористов РПК / YPG, которые пытались проникнуть в зону проведения операции "Источник мира".

Отметим, что девятого октября прошлого года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале новой военной операции в Сирии.

По его словам, новая антитеррористическая операция на севере Сирии проводится под названием «Источник мира» (Barış Pınarı).

Глава государства заявил, что Турция полностью уничтожит очаги терроризма на севере Сирии.