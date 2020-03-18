В Турции чтят память героев битвы при Чанаккале

В Турции отмечают 105-летие победы в битве при Чанаккале - одной из самых масштабных и кровопролитных сражений времен Первой мировой войны, пишет в среду Trend со ссылкой на агентство Анадолу.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган поздравил соотечественников с великой победой.

В послании к народу, Эрдоган дал высокую оценку героизму сотен тысяч сынов турецкого народа, отдавших жизни в борьбе за государственность.

В ходе Первой мировой войны, весь мир стал свидетелем героического противостояния турецких войск в битве за Чанаккале, где Мустафа Кемаль Ататюрк заставил войска союзников признать Дарданеллы неприступными.

Сражение на полуострове Гелиболу при Чанаккале происходили как на суше, так и на море.

Морские сражения продолжались с 19 февраля по 18 марта 1915 года.

Сухопутное противостояние длилось с 25 апреля 1915 года по 9 января 1916 года.

Это сражение считается одним из самых кровопролитных сражений в истории Турции.