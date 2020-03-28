Число жертв коронавируса в Турции превысило сто человек (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции зафиксировано еще 16 случаев смерти от коронавируса нового типа (COVID-19), число жертв достигло 108 человек. Об этом, как передает Trend, сообщил на своей странице в Twitter министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

Согласно новым данным, в Турции за день проведено 7641 тест на коронавирус, 1704 из них оказались положительными. Общее число погибших от коронавируса в стране достигло 108 человек.

По его словам, общее число инфицированных на данный момент составляет 7402 человека, 70 человек выздоровели от болезни.