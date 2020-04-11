Обнародованы данные экспорта цитрусовых из Турции в Азербайджан

БАКУ/Trend/ - В феврале 2020 года Турция сократила экспорт цитрусовых в Азербайджан на 38 процентов по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года.

Об этом сказали Trend в турецком Объединении экспортеров фруктов и овощей (Türkiye Yaş Meyve Sebze Sektör Kurulu).

Как отметили в Объединении в феврале 2020 года Турция экспортировала в Азербайджан 2,667 тысячи тонн цитрусовых, что составляет один процент из общего экспорта цитрусовых Турции за прошлый год.

"В феврале Турция экспортировала в Азербайджан плоды цитрусовых на сумму 830,053 тысячи долларов что на 45 процентов меньше по сравнению с показателями экспорта февраля 2019 года", - сказали в Объединении

Было отмечено что в феврале 2020 года Турция экспортировала на мировые рынки овощи и фрукты на 204,478 миллиона долларов что на 23 процента больше по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @rhafizoglu