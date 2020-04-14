БАКУ /Trend/ - Турция будет сотрудничать с Катаром в сфере высоких технологий, сообщили Trend в понедельник в министерстве промышленности и технологий Турции.

Было отмечено, что с этой целью рассматривается вопрос создания совместной рабочей группы.

"Анкара и Доха намерены создать совместные технопарки, а также промышленные зоны", - сказали в министерстве.

Помимо этого, планируется развитие связей между техническими университетами двух стран.

Отметим, что по итогам 2019 года товарооборот Турции и Катара составил 14,273 миллиарда долларов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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