Численность БПЛА на балансе силовых структур Турции достигла 107. Об этом сообщил в пятницу в Twitter глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир, пишет Trend со ссылкой на агентство Анадолу

По его словам, три последних ударных оперативно-тактических средневысотных беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2 переданы командованию сил жандармерии страны.

Демир выразил благодарность компании BAYKAR за вклад в укрепление оборонной мощи Турции.