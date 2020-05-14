В Стамбуле вспыхнул пожар в здании

БАКУ /Trend/ - В Стамбуле произошел пожар на крыше двухэтажного здания, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, инцидент произошел в среду примерно в 20:20 по местному времени в районе Аташехир.

Пожар был потушен пожарными бригадами.

В настоящий момент ведется работа по определению причины возгорания. Также сообщается, что во время пожара внутри дома никого не было.