В январе-апреле Казахстан сократил импорт продукции оборонпрома из Турции

БАКУ /Trend/ - В январе-апреле этого года экспорт продукции оборонной промышленности из Турции в Казахстан сократился на 85,08 процента по сравнению с аналогичным показателем 2019 года и составил 284 тысячи долларов.

Об этом сказали в четверг Trend в министерстве торговли Турции.

В апреле 2020 года экспорт продукции оборонной промышленности из Турции в Казахстан сократился на 90,77 процента по сравнению с аналогичным показателем 2019 года, составив 3 тысячи долларов.

Отметим, что в январе-апреле 2020 года экспорт продукции оборонной промышленности Турции на мировые рынки сократилcя на 20,8 процента по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, составив 643,250 миллиона долларов.

Экспорт продукции оборонной промышленности Турции составляет 1,2 процента от общего экспорта продукции страны за январь-апрель текущего года.

В апреле 2020 года Турция экспортировала на мировые рынки продукцию оборонной промышленности на сумму 160,675 миллиона долларов, что на 18,5 процента меньше показателя за аналогичный месяц 2019 года

Экспорт данной категории товаров в Турции в апреле 2020 года составил 1,68 процента от общего экспорта страны.

За последние 12 месяцев (апрель 2019-апрель 2020 гг.) Турция экспортировала продукции оборонной промышленности на сумму 2,572 миллиарда долларов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu