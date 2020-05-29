В январе-марте товарооборот между Турцией и Ираном сократился более чем на $1,5 млрд.

БАКУ /Trend/ - В марте 2020 года товарооборот Турции с Ираном сократился на 738,209 миллиона долларов по сравнению с мартом прошлого года, составив 87,310 миллиона долларов.

Об этом сообщили Trend в министерстве торговли Турции.

"В марте 2020 года экспорт Турции в Иран составил 36,265 миллиона долларов, а импорт из Ирана – 51,045 миллиона долларов", - сказали в ведомстве.

В январе-марте 2020 года товарооборот Турции с Ираном сократился на 1,504 миллиарда долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 648,952 миллиона долларов.

"В январе-марте 2020 года экспорт Турции в Иран составил 379,304 миллиона

долларов, а импорт из Ирана – 269,648 миллиона долларов ", - сказали в ведомстве.

Отметим, что внешнеторговый оборот Турции в марте 2020 года составил 32,235 миллиарда долларов.

Экспорт Турции в этот период сократился на 17,8 процента по сравнению с мартом 2019 года, составив 13,422 миллиарда долларов.

Импорт Турции в марте 2020 года вырос на 3,1 процента по сравнению с мартом 2019 года и составил 18,813 миллиарда долларов.

В январе-марте 2020 года товарооборот Турции составил 98,404 миллиарда долларов.

По итогам этого периода экспорт Турции сократился на 4 процента по сравнению с аналогичным показателем 2019 года, составив 42,749 миллиарда долларов.

В январе-марте 2020 года импорт Турции вырос на 10,3 процента по сравнению с аналогичным показателем 2019 года, составив 55,655 миллиарда долларов.

Отметим, что внешнеторговый оборот Турции в 2019 году составил 374,236 миллиарда долларов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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