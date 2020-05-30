ДТП в Турции: есть погибшие
БАКУ /Trend/ - Три человека погибли и четверо получили ранения в результате ДТП в турецкой провинции Хатай, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Сообщается, что инцидент произошел в районе Дёртйол. Водитель автомобиля потерял управление, в результате чего автомобиль упал в обрыв.
На место происшествия затем были направлены направлены сотрудники Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD), пожарные, сотрудники здравоохранения и жандармерии.
Четверо раненых были доставлены в различные больницы в районах Дёртйол и Искендерун.
Водитель, а также два других пассажира автомобиля погибли.
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