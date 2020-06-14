В Турции произошло сильное землятресение

БАКУ/Trend/ - В турецкой провинции Бингел произошло землятресение, сообщает Trend со ссылкой на турецкое Агентство по чрезвычайным ситуациям.

По данным агентства, магнитуда землетрясения составила 5.7 балла, толчки были зарегистрированы в 17:24 по местному времени.

Землетрясение ощущалось и в близлежащих провинциях. Среди населения присутствует обеспокоенность.

О жертвах и разрушениях пока не сообщается.