В Турции произошло сильное землятресение
БАКУ/Trend/ - В турецкой провинции Бингел произошло землятресение, сообщает Trend со ссылкой на турецкое Агентство по чрезвычайным ситуациям.
По данным агентства, магнитуда землетрясения составила 5.7 балла, толчки были зарегистрированы в 17:24 по местному времени.
Землетрясение ощущалось и в близлежащих провинциях. Среди населения присутствует обеспокоенность.
О жертвах и разрушениях пока не сообщается.
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