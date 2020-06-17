ВС Турции начали новую операцию на севере Ирака

БАКУ /Trend/ - ВС Турции начали новую антитеррористическую операцию "Коготь тигра" на севере Ирака. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Anadolu, говорится в сообщении Министерства национальной обороны страны, опубликованном в Twitter.

Согласно информации, турецкие силы специального назначения вошли в район Хафтанин в ходе воздушной операции.

Как сообщается, спецназ действует при поддержке ВВС, боевых вертолетов АТАК, обычных и ударных БПЛА, а также средств огневой поддержки.

Операция проводится с целью нейтрализации боевиков РПК и других террористических элементов, угрожающих безопасности Турции.

Ранее Турция провела на севере Ирака операцию "Коготь орла", в ходе которой авиаударами был уничтожен 81 объект террористов РПК.