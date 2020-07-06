Сократился экспорт продукции обороной промышленности Турции

БАКУ /Trend/ - В январе-июне 2020 года экспорт продукции оборонной промышленности из Турции на мировые рынки сократился на 27,2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 922,970 миллиона долларов.

Об этом сказали во вторник Trend в министерстве торговли Турции.

Как отметили в ведомстве, экспорт продукции оборонной промышленности составляет 1,2 процента от общего экспорта страны за этот период.

«В июне 2020 года Турция экспортировала на мировые рынки продукцию оборонной промышленности на сумму 167,356 миллиона долларов, что на 19,4 процента больше показателя за аналогичный месяц 2019 года», - сказали в ведомстве.

Экспорт продукции оборонной промышленности в июне 2020 года составил 1,2 процента от общего экспорта страны.

За последние 12 месяцев (июнь 2019 - июнь 2020) Турция экспортировала продукцию оборонной промышленности на сумму 2,395 миллиарда долларов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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